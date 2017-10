Robert Lewandowski nie zagra z Celitkiem? Decyzja w poniedziałek

Czy Robert Lewandowski zagra we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Celitikiem Glasgow? Trener Bawarczyków Jupp Heynckes poinformował, że ostateczna decyzja zapadnie w poniedziałek przed wylotem do Szkocji.

Lewandowski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda w sobotnim spotkaniu z RB Lipsk w Bundeslidze. Kapitan reprezentacji Polski strzelił w tym spotkaniu gola w 38. minucie, ale jeszcze przed przerwą "Lewy" z grymasem bólu zszedł z boiska. Bayern wygrał 2-0.



Na szczęście uraz snajpera nie jest groźny i prawdopodobnie jest wynikiem przemęczenia. "Ten sezon jest dla mnie naprawdę trudny. W każdym meczu Bayernu i reprezentacji gram po 90 minut. W tej chwili nie ma innej opcji. Nie mam zmiennika na moją pozycję. Chciałbym trochę odpocząć" - powiedział Lewandowski w "Sport Bildzie".



We wtorek Bayern czeka ważny wyjazdowy mecz z Celtikiem Glasgow w Lidze Mistrzów. W dalszym ciągu nie wiadomo, czy "Lewy" weźmie udział w tym spotkaniu. Trener Bawarczyków Jupp Heynckes stwierdził w "Kickerze", że ostateczna decyzja zapadnie w poniedziałek przed wylotem do Szkocji. Rano polski napastnik ma przejść kolejne badania i po nich zapadnie decyzja, czy wsiądzie na pokład samolotu do Glasgow. Wylot zaplanowany jest na godz. 11.00.



Być może Heynckes nie będzie ryzykował i da Lewandowskiemu odpocząć we wtorek po to, żeby mieć go dyspozycji w sobotnim hicie Bundesligi, w którym Bayern zmierzy się w Dortmundzie z Borussią.

"Dla mnie każdy mecz jest ważny. Nie zapewniliśmy sobie jeszcze awansu do kolejnej rundy w Lidze Mistrzów i wiemy, że w Glasgow czeka nas ciężki bój" - podkreślił "Lewy".

