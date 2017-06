Robert Lewandowski najlepszym graczem Bundesligi według piłkarzy

Piłkarze klubów Bundesligi wybrali Roberta Lewandowskiego najlepszym zawodnikiem niemieckiej ekstraklasy sezonu 2016/2017. Ankietę przeprowadził magazyn "Kicker".

Zdjęcie Robert Lewandowski (na pierwszym planie) /AFP

To pierwsze takie wyróżnienie polskiego napastnika Bayernu Monachium. Zimą zajął drugą lokatę. Wtedy najwięcej głosów zebrał gwiazdor Borussii Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.

Reklama

Wiosną Gabończyk wygrał z "Lewym" wyścig o armatę dla najlepszego strzelca Bundesligi (31 goli wobec 30 Polaka), ale mimo tego mniej piłkarzy głosowało na snajpera BVB niż na "Lewego" i Naby'ego Keitę, pomocnika RB Lipsk.



W ankiecie "Kickera" głosowało 248 piłkarzy. "Lewy" zebrał 25 procent głosów.

Bayern Monachium zakończył sezon ze sporym niedosytem, bo wywalczył jedynie mistrzostwo Niemiec. Robert Lewandowski był jednak jednym z niewielu piłkarzy bawarskiego klubu, który zaliczył znakomity sezon. Potwierdzają to także inne wyróżnienia, jakie otrzymał. Został wybrany do jedenastki sezonu Bundesligi, a UEFA wybrała go do najlepszego 18-osobowego składu Ligi Mistrzów.

MZ