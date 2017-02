Robert Lewandowski najdroższym graczem Bundesligi

Robert Lewandowski samodzielnym liderem zestawienia najdroższych piłkarzy Bundesligi. Portal „Transfermarkt” dokonał aktualizacji wyceny zawodników ligi niemieckiej. W porównaniu z poprzednim zestawieniem z lipca 2016 roku, napastnik Bayernu „podrożał” o pięć milionów euro i obecnie jego wartość szacuje się na 80 milionów.

Na drugie miejsce tego zestawienia awansował Pierre-Emerick Aubameyang, napastnik Borussii Dortmund. Reprezentant Gabonu, który z 17 golami jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi, zwiększył swoją wartość aż o 20 milionów euro i teraz ona wynosi 65 milionów.

Aubameyang w tym zestawieniu wyprzedził Thomasa Muellera. Wartość kolegi "Lewego" z Bayernu spadła drastycznie w porównaniu z lipcem. Wtedy wyceniano go na 75 milionów euro, czyli tyle samo, co Polaka, a obecnie ta kwota wynosi 60 milionów euro.

Wysoko w zestawieniu są także inni piłkarze Bawarczyków. Jerome Boateng i David Alaba są wyceniani na 40 milionów euro, Arturo Vidal na 37, a Thiago i Douglas Costa po 30.

Mocno poprawił się Ousmane Dembélé. Skrzydłowy Borussii Dortmund "podrożał" o 10 milionów euro i teraz jego wartość wynosi 28 milionów euro.

Dużo zyskali też piłkarze beniaminka RB Lipsk. Wartość Naby'eko Keity wzrosła z 11 do 18 milionów euro, Emila Forsberga z pięciu do 12 milionów euro, a Tima Wernera z ośmiu do 12 milionów euro.

Z Polaków w Bundeslidze nie zmieniła się natomiast wartość Łukasza Piszczka, obrońcy Borussii Dortmund, która wynosi sześć milionów euro, Rafała Gikiewicza, który jest zawodnikiem SC Freiburg (900 tysięcy euro) i Eugena Polanskiego z Hoffenheim (2,5 mln euro).



Zdecydowanie "potaniał" natomiast Jakub Błaszczykowski. Pomocnik VfL Wolfsburg w lipcu 2016 roku był wyceniany na siedem milionów euro, a teraz na 4,5.

Mniej stracił Paweł Olkowski, którego wartość teraz wynosi 1,75 mln euro, a wcześniej dwa miliony.

