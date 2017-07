Robert Lewandowski na samolocie Lufthansy

Tego jeszcze nie było! Wizerunki Roberta Lewandowskiego i dziewięciu innych piłkarzy Bayernu Monachium umieszczono na kadłubie samolotu linii Lufthansa, którym podróżują zawodnicy mistrza Niemiec.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Przez rok Airbus A340-600 w nowej odsłonie będzie latał z Monachium na cztery kontynenty.

Reklama

Po obu stronach samolotu umieszczono wizerunki pięciu zawodników. Centralnymi postaciami są Niemcy - Manuel Neuer i Thomas Mueller. Uwieczniono również: Joshuę Kimmicha, Francka Ribery'ego, Javiego Martineza, Arjena Robbena, Davida Alabę, Thiago oraz Matsa Hummelsa.

Nowa odsłona samolotu zostanie po raz pierwszy zaprezentowana przy okazji lipcowego tournee "Bawarczyków" po Azji. Lufthansa jest oficjalnym przewoźnikiem Bayernu.

W minionym sezonie karierę zakończył wieloletni piłkarz Bayernu Philipp Lahm. Szef klubu Karl-Heinz Rummenigge poinformował w środę, że opaskę kapitana przejmie po nim Neuer. Bramkarz nie zadebiutuje jednak w nowej roli podczas wyprawy do Azji, bowiem wraca do formy w Monachium po kwietniowym złamaniu kości w stopie. W najbliższych dniach zastąpić w roli kapitana ma go Mueller.