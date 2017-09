Robert Lewandowski na celowniku Manchesteru City

Ruszyła lawina plotek na temat Roberta Lewandowskiego, a ma to związek z jego krytycznymi słowami na temat polityki transferowej Bayernu Monachium. Wrócił już temat przejścia Polaka do Realu Madryt. "Lewy" znalazł się również na celowniku Manchesteru City.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Lewandowski popadł w niełaskę władz Bayernu po wywiadzie, którego udzielił "Spieglowi". Kapitan reprezentacji Polski skrytykował politykę transferową Bawarczyków. Słowa "Lewego" odbiły się szerokim echem. Ostro odpowiedział prezes klubu z Allianz Arena Karl-Heinz Rummenigge. "Kto publicznie krytykuje klub lub kolegów z drużyny, będzie miał do czynienia ze mną osobiście" - zaznaczył Rummenigge. Natomiast były piłkarz Bayernu Stefan Effenberg zaapelował do władz klubu, żeby sprzedały Lewandowskiego.



Sytuację kapitana "Biało-czerwonych" w Bayernie chce wykorzystać Manchester City i jego trener Pep Guardiola. Według "The Sun", "The Citizens" rozpoczęli działania zmierzające do tego, żeby pozyskać polskiego napastnika w styczniu.



Guardiola doskonale Lewandowskiego. Pracowali razem przez dwa lata w Bayernie. Hiszpan był trenerem Bawarczyków od 2013 do 2016 roku, a "Lewy" przybył na Allianz Arena w lipcu 2014 roku. Czy ich drogi znów się skrzyżują? "The Citizens" musieliby głęboko sięgnąć do kieszeni, żeby wykupić Polaka. którego kontrakt z Bayernem wygasa z końcem czerwca 2021 roku.

Reklama

RK



Wideo Robert Lewandowski zdecydowany na transfer do Realu Madryt?