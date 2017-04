​Robert Lewandowski: Musimy cisnąć na gaz w Bundeslidze

Bayern Monachium ma trzynastopunktową przewagę nad wiceliderem Bundesligi i pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec, ale Robert Lewandowski ostrzegł rywali, że nie mogą liczyć na taryfę ulgową.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

"Musimy cisnąć na gaz w Bundeslidze nawet, jeśli prowadzimy dwa, czy nawet trzy do zera" - przekonuje "Lewy".

Kapitan reprezentacji Polski jest w wielkiej formie i prowadzi Bayern do 27. tytułu mistrza kraju. W sobotnim starciu z FC Augsburg ustrzelił hat-tricka i zaliczył dwie asysty. Polak zrównał się golami z prowadzącym w klasyfikacji najlepszych strzelców Pierre-Emerickiem Aubameyangiem. Obaj zdobyli po 24 bramki.

Sobotni mecz był pokazem siły Bayernu na kilkanaście dni przed bojem o półfinał Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

"Pokazaliśmy jako cała drużyna, że mieliśmy ubaw i przyjemność. Bardzo ważne było to, że pokazaliśmy po przerwie reprezentacyjnej, że jesteśmy w dobrej formie. Obojętnie czy w Bundeslidze czy w Lidze Mistrzów, chcemy być w naszej szczytowej formie" - powiedział Robert Lewandowski, cytowany przez bundesliga.de.

Bayern imponuje w tym roku w Bundeslidze. W dziesięciu meczach stracił tylko cztery punkty.



"Wiemy, co oznacza gra w Bundeslidze, nawet jeśli mamy trzynastopunktową przewagę. Musimy cisnąć na gaz w Bundeslidze nawet, jeśli prowadzimy dwa, czy nawet trzy do zera. Chcemy wciąż grać konsekwentnie, tylko w taki sposób możemy do końca sezonu utrzymać się w najwyższej formie" - przekonywał Robert Lewandowski.

