Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek w "11" kolejki Bundesligi

Znakomicie rundę rewanżową Bundesligi rozpoczęli Robert Lewandowski z Bayernu Monachium i Łukasz Piszczek z Borussii Dortmund. Obaj byli bohaterami swoich drużyn w 17. kolejce. Nic więc dziwnego, że znaleźli się w "11" kolejki prestiżowego magazynu "Kicker".

Zdjęcie Robert Lewandowski /PAP/EPA

Bayern męczył się na wyjeździe z SC Freiburg, ale ostatecznie wygrał 2-1. Oba gole dla Bawarczyków strzelił Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski doprowadził do remisu 1-1 w 34. minucie, a doliczonym czasie gry zapewnił trzy punkty obrońcom mistrzowskiego tytułu. Polak przyjął piłkę klatką piersiową i "wypalił" lewą nogą. Futbolówka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce.



W klasyfikacji strzelców Lewandowski odrobił dwa gole do prowadzącego Pierre'a-Emericka Aubameyanga z Borussii Dortmund, który z reprezentacją Gabonu bierze udział w Pucharze Narodów Afryki.



Ciężką przeprawę miała także Borussia Dortmund z Werderem Brema. Podopieczni Juergena Kloppa prowadzili od 5. minuty dzięki bramce Andre Schuerrle. Pod koniec pierwszej połowy z boiska wyleciał bramkarz Werderu Jaroslav Drobny. Gospodarze, mimo osłabienia, zdołali wyrównać. Ostatnie słowo należało jednak do BVB. Bohaterem zespołu z Signal Iduna Park został Piszczek. W 71. minucie polski obrońca przelobował golkipera Werderu.



"11" 17. kolejki Bundesligi "Kickera":

Michael Esser (SV Darmstadt) - Marcel Halstenberg (RB Lipsk), Marvin Compper (RB Lipsk), Kevin Vogt (Hoffenheim), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - Sebastian Rudy (Hoffenheim), Paul Georges Ntep (VfL Wolfsburg), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), Fin Bartels (Werder Brema) - Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Guido Burgstaller (Schalke 04)

