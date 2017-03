Robert Lewandowski i Kamil Glik w jedenastkach kolejek swoich lig

Robert Lewandowski został wyróżniony przez magazyn "Kicker" nominacją do najlepszej jedenastki 24. kolejki niemieckiej Bundesligi. Z kolei dziennikarze "France Football" wybrali Kamila Glika do najlepszej drużyny 29. serii gier francuskiej Ligue 1.

Lewandowski ma za sobą rewelacyjny tydzień. Najpierw strzelił gola w meczu Ligi Mistrzów z Arsenalem Londyn, a w sobotę dwukrotnie pokonał bramkarza Eintrachtu Frankfurt. Za świetne weekendowe spotkanie został wyróżniony przez magazyn "Kicker", który umieścił napastnika Bayernu Monachium w najlepszej jedenastce kolejki.



Polski napastnik jest najczęściej nagradzanym w ten sposób zawodnikiem Bundesligi. To już siódme wyróżnienie dla Lewandowskiego, co oznacza, że do drużyny tygodnia trafia średnio prawie co trzy kolejki.

Z kolei dziennikarze "France Football" nominowali Kamila Glika do jedenastki kolejki Ligue 1. Jego AS Monaco pokonało Girondins Bordeaux 2-1. W drużynie gości całe spotkanie zagrał wracający po kontuzji Igor Lewczuk, który zyskał uznanie selekcjonera Adama Nawałki i znalazł się w kadrze na mecz z Czarnogórą. Niewykluczone więc, że w najbliższym meczu reprezentacji na środku obrony zobaczymy duet zestawiony ze stoperów występujących na co dzień we Francji.

W jedenastce 29. kolejki Ligue 1 znalazł się także były gracz Górnika Zabrze, a obecnie rywal w składzie Mariusz Stępińskiego - Prejuce Nakoulma.

