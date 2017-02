Rewelacyjny beniaminek Bundesligi może mieć problemy z grą w europejskich pucharach. RB Lipsk jest na dobrej drodze do awansu do Ligi Mistrzów, ale te plany mogą pokrzyżować przepisy UEFA.

Zdjęcie Piłkarze RB Lipsk są obecnie wiceliderami Bundesligi /PAP/EPA

Według informacji "Salzburger Nachrichten" federacja zasygnalizowała już producentowi napoju energetycznego, że w europejskich pucharach może grać tylko jeden klub należący do danego właściciela.



Bliski wywalczenia awansu do eliminacji Ligi Mistrzów jest także Red Bull Salzburg, który prowadzi w tabeli austriackiej Bundesligi. I to właśnie klub z Salzburga stałby na uprzywilejowanej pozycji w UEFA.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Rewelacja Bundesligi nie zagra w LM przez przepisy UEFA? Wideo

Reklama