Plebiscyt FIFA. Lewandowski nominowany do nagrody dla piłkarza sezonu 2016/17

Robert Lewandowski z Bayernu Monachium znalazł się na liście 24 nominowanych graczy do nagrody Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) dla zawodnika sezonu 2016/17. Zwycięzca plebiscytu "The Best FIFA Football Awards" zostanie ogłoszony 23 października.

Zdjęcie Robert Lewandowski (w środku) /AFP

"Rzut oka na statystyki Roberta Lewandowskiego pokazuje, jak jest bezcenny. W ubiegłym sezonie strzelił 44 bramki w 47 meczach dla Bayernu Monachium i był najlepszym strzelcem klubu. Napastnik równie dobrze spisuje się w występach reprezentacyjnych, niemal w pojedynkę wyprowadził Polskę na pierwsze miejsce w tabeli w kwalifikacjach do mundialu. Jego umiejętności światowej klasy przyczyniły się też do tego, że jego drużyna narodowa jest na najwyższym w historii piątym miejscu w rankingu FIFA" - napisano w uzasadnieniu.

Nominowanych wybrano w oparciu o głosy ekspertów. Wyboru dokonały byłe gwiazdy, m.in. Argentyńczyk Diego Maradona, Brazylijczyk Cafu, Holender Edwin van der Sar, Hiszpan Carles Puyol i Kolumbijczyk Carlos Valderrama. Pierwotnie lista kandydatów miała zawierać 23 nazwiska, ale dwóch piłkarzy, którzy znaleźli się na ostatniej pozycji, miało taką samą liczbę punktów. Pod uwagę brano osiągnięcia z okresu 20 listopada 2016 - 2 lipca 2017.

Poza Lewandowskim wśród nominowanych są także m.in. Portugalczyk Cristiano Ronaldo, Argentyńczyk Lionel Messi, Brazylijczyk Neymar, Chilijczyk Arturo Vidal, Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang i Niemiec Toni Kroos.

Najlepsza "trójka", która zostanie podana we wrześniu, zostanie wybrana na podstawie głosów oddanych przez cztery grupy: trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji, internautów oraz wybranych dziennikarzy. Czas na głosowanie jest od poniedziałku do 7 września.

W poprzedniej edycji plebiscytu zwyciężył Cristiano Ronaldo, a Lewandowski zajął 12. miejsce.

Poza najlepszym piłkarzem sezonu wybrani zostaną także najlepsza zawodniczka oraz najlepsi szkoleniowcy kobiecej i męskiej drużyny.

We wrześniu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".