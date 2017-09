Pierwszy raz w historii kobieta sędziowała mecz w Bundeslidze

Bibiana Steinhaus została pierwszą kobietą, która poprowadziła mecz piłkarskiej ekstraklasy Niemiec. 38-letnia policjantka z Hanoweru i życiowa partnerka Howarda Webba była arbitrem niedzielnego spotkania Herthy Berlin z Werderem Brema (1-1) i zebrała dobre oceny.

Zdjęcie Bibiana Steinhaus /PAP/EPA

"Czy to historyczne wydarzenia? Nie wiem, niech oceniają to inni. Wiem, że to zawsze było moje marzenie, które się spełniło. Zdaję sobie sprawę, że będę wnikliwie obserwowana przez opinię publiczną i media od samego początku pracy, ale jestem przyzwyczajona do takiej presji" - powiedziała jedna z czterech kobiet, które w tym sezonie pojawią się na boiskach Bundesligi.

Reklama

Trenerzy obu zespołów nie mieli przed pierwszym gwizdkiem obaw o poziom sędziowania. "Ona potrafi to robić. Ma wszelkie umiejętności, by poprowadzić mecz bezbłędnie" - zaznaczył szkoleniowiec Herthy Pal Dardai.

Pierwsze oceny po spotkaniu też były pozytywne. Obserwatorzy podkreślali, że była stanowcza od pierwszych minut i panowała nad sytuacją na boisku, a przez 90 minut pokazała tylko jedną żółtą kartkę (Norwegowi Perowi Skjelbredowi z Herthy). Zwrócili też uwagę na zastosowanie prawa korzyści w akcji, po której prowadzenie dla gospodarzy uzyskał Australijczyk Mathew Leckie. Po przerwie wyrównał skuteczny w ostatnim czasie Duńczyk Thomas Delaney, których w dwóch wrześniowych potyczkach w kwalifikacjach mistrzostw świata z Polską i Armenią zdobył cztery gole.

W końcówce berlińczycy dwukrotnie domagali się odgwizdania rzutu karnego, ale - według agencji prasowej dpa - decyzje sędzi o nieprzerywaniu gry były prawidłowe.

Berliński klub wykorzystał to wydarzenie do akcji promocyjnej - pierwsze 250 kobiet, które zgłosiły się po bilety mogły je nabyć z 50-procentowym rabatem. Działacze liczyli, że Steinhaus będzie dodatkowym magnesem dla kibiców i nie zawiedli się, bowiem na trybunach Stadionu Olimpijskiego zasiadło 49 118 widzów, czyli o pięć tysięcy więcej niż na pierwszym meczu Herthy w bieżących rozgrywkach.

"Choć wiele kobiet sędziowało już istotne mecze, to jeszcze nigdy kobieta nie dotarła tak daleko w męskim futbolu. To ważne przesłanie dla świata" - oceniła sekretarz generalna FIFA Fatma Samoura.