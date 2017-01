Pierre-emerick Aubameyang: Zostaję w Borussii

Pierre-Emerick Aubameyang przyznał, że na obecną chwilę nie ma zamiaru zmieniać klubu. Napastnik Borussii jest łączony m.in. z transferem do Realu Madryt. Gigantyczna oferta za piłkarza miała przyjść także z Chin.

- Na razie zostaję w Borussii. Myślę, że powinniśmy przestać mówić o Realu. To nie jest czas na takie rozmowy, zwłaszcza mając na uwadze to, że bardzo dobrze czuję się w Dortmundzie - powiedział Aubameyang.

27-latek miesiąc temu przyznał, że chciałby grać w Realu Madryt, bo obiecał to swojemu dziadkowi. Piłkarz zaznaczył jednak, że na razie nie ma w planach żadnego transferu. Napastnik powiedział, że obecnie jego celem jest zdobywanie tytułów z Borussią.

- Jesteśmy jednym z najlepszych klubów w Europie, ale oczywiście nie aż takiego pokroju, jak Barca, Real czy Bayern. Byłoby świetnie zdobywać tytuły z tą drużyną. Mam nadzieję to zrobić - przyznał Aubameyang.

Napastnik odniósł się także do zainteresowania jego osobą przez zespoły z Chin. Szanghaj SIPG miał oferować za piłkarza aż 150 mln euro. Aubameyang miał mieć także pensję na poziomie 41 mln euro rocznie.

- Byłem na wakacjach i spałem, kiedy zadzwonił mój brat i zapytał, czy widziałem, jaką sumę za mnie zaoferowano. Włączyłem internet i byłem pod wrażeniem. To miłe, że ludzie są w stanie wyłożyć aż tyle pieniędzy, ale nie wiem, czy to była prawda, czy nie. Nie zwracałem na to uwagi. Mam swoje priorytety - przyznał zawodnik Borussii.

Aubameyang w tym sezonie Bundesligi w 15 meczach, strzelił 16 goli i zanotował jedną asystę. Obecnie jest najlepszym strzelcem ligi.