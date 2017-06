Pierre-Emerick Aubameyang w PSG? Borussia: Nie otrzymaliśmy oferty

Niedawno francuskie media podały, że Pierre-Emerick Aubameyang jest o krok od transferu do Paris Saint-Germain. Klub ze stolicy Francji zaproponował podobno 70 milionów euro za Gabończyka. Tymczasem Borussia Dortmund poinformowała, że żadna oferta nie wpłynęła.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /PAP/EPA



Po czterech latach dominacji we Francji Paris Saint-Germain został zdetronizowane przez AS Monaco Kamila Glika. W związku z tym milionerzy z Paryża chcą wzmocnić siłę ataku, żeby odzyskać mistrzowski tytuł już przyszłym sezonie i dlatego na celowniku znalazł się Aubameyang.



"Na razie nie otrzymaliśmy żadnej oferty" - powiedział dyrektor sportowy Borussii Dortmund Michael Zorc. Aubameyang ma ważny kontrakt z klubem z Signal Iduna Park do końca czerwca 2020 roku i BVB chce go zatrzymać. To się może jednak nie udać, jeśli potwierdzą się medialne doniesienia. PSG jest w stanie wydać na transfer 70 milionów euro, a sam zawodnik ma zarabiać w Paryżu 10 milionów.



Pierre-Emerick Aubameyang to wielki rywal Roberta Lewandowskiego w wyścigu o koroną króla strzelców w Bundeslidze. W tym sezonie Gabończyk okazał się lepszy od Polaka, zdobywając 31 bramek.

Reklama

27-letni Aubameyang trafił do dortmundzkiego klubu w 2013 roku za 13 milionów euro. Wcześniej był piłkarzem Saint-Etienne oraz Milanu i Monaco.



RK