Pierre-Emerick Aubameyang: Mogę odejść z Borussii, ale nigdy do Bayernu

Napastnik Pierre-Emerick Aubameyang przyznał, że może opuścić Borussię Dortmund po zakończeniu sezonu. Zadeklarował jednak, że nigdy nie zagra w Bayernie Monachium.

O rychłym transferze Aubameyang media spekulują od dłuższego czasu. Gabończykiem zainteresowane są europejskie potęgi z Realem Madryt i Manchesterem City na czele. Swoją najbliższą przyszłość 27-letni zawodnik określił jasno - w styczniu klubu na pewno nie zmieni. Natomiast nie wykluczył, że dojdzie do tego po zakończeniu obecnego sezonu.



"Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Jedyną pewną rzeczą jest to, że teraz jestem w Dortmundzie i bardzo się z tego cieszę. Ale nie mogę powiedzieć, że zostanę na Signal Iduna Park przez dwa, pięć czy 10 lat. Możliwe, że w czerwcu jakiś klub dogada się z Borussią. W tej chwili jednak o tym nie myślę. Skupiam się tylko na pracy z moimi kolegami w Borussii i reprezentacji Gabonu" - powiedział Aubameyang w niemieckich mediach.



Gabończyk zaznaczył wyraźnie, że przejście do największego rywala BVB Bayernu Monachium nie wchodzi w rachubę.



W tym sezonie Aubameyang strzelił już 20 goli w 22 meczach biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Obecnie z reprezentacją Gabonu gra w Pucharze Narodów Afryki.



Aubameyang jest zawodnikiem Borussii Dortmund od 2013 roku. Na Signal Iduna Park trafił z francuskiego Saint-Etienne za 15 milionów euro. Serwis transfermarkt wycenia jego aktualną wartość rynkową na 45 milionów euro. Umowa napastnika z BVB obowiązuje do końca czerwca 2020 roku.

