Pech Ondreja Dudy. Były gracz Legii Warszawa znów kontuzjowany

39 minut - tyle czasu spędził Ondrej Duda na boisku po półrocznej kontuzji. Piłkarz, który latem zamienił Legię Warszawa na Herthę Berlin, doznał kolejnego urazu, który wykluczy go z gry na co najmniej miesiąc.

Zdjęcie Ondrej Duda /East News /

Kontuzje sprawiają, że utalentowany Słowak w sezonie 2016/17 więcej minut niż dla Herthy rozegrał w barwach Legii, choć większość kibiców już nie pamięta, że w tym sezonie Duda był zawodnikiem "Wojskowych". Do Niemiec odszedł 20 lipca zeszłego roku.

Nim jeszcze 22-letni pomocnik zdążył zadebiutować w nowym zespole, nabawił się kontuzji kontuzji kolana. Uraz wyeliminował go z gry na ponad pół roku.



Do pełnej sprawności Duda wrócił końcem lutego i dwukrotnie wszedł z ławki rezerwowych na końcówki spotkań Herthy.

Gdy wydawało się, że Słowak będzie mógł w końcu udowodnić swoją wartość, ponownie spotkał go ogromny pech. Podczas treningu nabawił się kontuzji mięśniowej, przez którą pauzować będzie kolejny miesiąc. Kiedy wróci do pełnej sprawności do końca sezonu pozostanie zaledwie kilka kolejek. Wygląda więc na to, że obecny sezon - być może kluczowy w rozwoju zawodnika - będzie dla Dudy kompletnie stracony.

WG