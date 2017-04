Ousmane Dembele odejdzie z Borussii do Man Utd?

Menedżer Manchesteru United Jose Mourinho chce pozyskać Ousmane Dembele z Borussii Dortmund. "The Sun" twierdzi, że angielski klub jest w stanie zapłacić za 19-latka aż 60 mln euro.

Zdjęcie Ousmane Dembele, piłkarz Borussii Dortmund /AFP

Mourinho chce wzmocnić skład "Czerwonych Diabłów" i uznał, że niezwykle szybki i obdarzony znakomitym dryblingiem francuski pomocnik byłby trafioną inwestycją.

Dembele świetnie przyjął się w Dortmundzie po transferze ze Stade Rennes. W 41 meczach strzelił osiem goli i asystował przy 17 bramkach zdobytych przez kolegów.



Latem skrzydłowy kosztował BVB 15 mln euro. Piłkarz wybrał Borussię, choć mógł przebierać w ofertach jeszcze większych klubów, ale wybrał właśnie ekipę Thomasa Tuchela, bo Borussia słynie z umiejętnego wprowadzania młodych zawodników.

Francuz podpisał kontrakt do 2021 roku, dlatego ewentualni chętni muszą liczyć się z wielkim wydatkiem. "The Sun" twierdzi, że Mourinho jest gotów wyłożyć aż 60 mln euro. Brytyjska gazeta podaje, że jeśli szefowie BVB nie zgodzą się na oddanie swojej młodej gwiazdy, to menedżer Man Utd rozważy transfer Ivana Periszicia z Interu Mediolan.