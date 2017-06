Ousmane Dembele na celowniku Barcelony. Borussia Dortmund ostrzega

Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że Barcelona chce pozyskać Ousmane Dembele z Borussii Dortmund. W związku z tym niemiecki klub wydał w tej sprawie oświadczenie.

Dembele trafił do Borussii latem ubiegłego roku ze Stade Rennes. Kwoty transferu nie ujawniono, ale według nieoficjalnych informacji, BVB zapłaciła 15 milionów euro. Reprezentant Francji szybko zaaklimatyzował się na Signal Iduna Park i stał się podstawowym zawodnikiem zespołu. W minionym sezonie rozegrał we wszystkich rozgrywkach 49 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył 21 asyst.



Swoimi dobrymi występami 20-letni Dembele zwrócił na siebie uwagę hiszpańskich gigantów - Realu Madryt i Barcelony. Media podają, że "Duma Katalonii" kontaktowała się z zawodnikiem w sprawie transferu.



"Ousmane Dembele ma z nami długoterminową umowę (do końca czerwca 2021 roku - przyp. red). Nie ma żadnych negocjacji. Dembele zagra w BVB w nadchodzącym sezonie!" - stwierdził stanowczo dyrektor sportowy Michael Zorc, który ostrzegł, że BVB złoży oficjalną skargę do FIFA, jeśli jakikolwiek klub podejmie rozmowy z Dembele bez zgody Borussii.

