Młody as Bayernu Timothy Tillman kuszony przez Barcelonę

Timothy Tillman uznawany za jeden z największych z talentów niemieckiego futbolu jest kuszony przez Barcelonę.

Zdjęcie Timothy Tillman (z lewej) /AFP

Rozwój utalentowanego 18-latka monitorują wielkie kluby. Zainteresowany jego pozyskaniem jest m.in. menedżer Manchesteru City Pep Guardiola. Kataloński trener miał okazję obserwować nastolatka, gdy prowadził Bayern.



Także skauci Barcelony zdają sobie sprawę, że Tillman ma zadatki na piłkarza wielkiej klasy i już przed rokiem próbowali ściągnąć go do słynnej akademii - La Masii. Nie udało się, bo zdecydowany sprzeciw wyraził Uli Hoeness.

Barca jednak nie rezygnuje i kusi młodego piłkarza, o czym informuje abendzeitung-muenchen.de. Potwierdził to agent zawodnika Christian Roesser. Wyjawił, że młody piłkarz miałby zostać wprowadzony do pierwszego zespołu, ale grałby w drugiej drużynie, a w perspektywie dwóch-trzech sezonów miałby zostać zawodnikiem pierwszej ekipy "Dumy Katalonii".

Tillman jest ofensywnym pomocnikiem, ale może także grać na skrzydle. Wiąże go z Bayernem kontrakt ważny do 2018 roku. Trafił do klubu Monachium przed dwoma laty z SpVgg Greuther Fürt za pół miliona euro. Obecnie gra w młodzieżowej drużynie Bawarczyków (do lat 19). Jest także młodzieżowym reprezentantem Niemiec.



