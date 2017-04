Mecz Borussia - Monaco zagrożony. Eksplozja w autobusie BVB

"Bild" podaje, że w drodze na mecz Ligi Mistrzów, w autobusie Borussii Dortmund doszło do eksplozji. Oficjalne konto niemieckiego klubu nazywa to incydentem. Jedna osoba jest ranna. Marc Bartra, obrońca gospodarzy, pojechał do szpitala. Mecz prawdopodobnie zostanie odwołany.

Zdjęcie Łukasz Piszczek (z prawej) /AFP

W sieci błyskawicznie pojawiły się informacje, że był to zamach terrorystyczny. Tymczasem niemiecka policja apeluje, by powstrzymać się od plotek i spekulacji.



Reklama

Mecz miał być hitem wtorku, ale stanął pod wielkim znakiem zapytania. Na razie z Niemiec napływają szczątkowe informacje, ale prawdopodobnie spotkanie zostanie odwołane (było zaplanowane na godz. 20.45).

Dziennikarze "Bilda" podają, że w autobusie, którym piłkarze Borussii Dortmund jechali na Westfalenstadion, doszło do eksplozji. Było to 10 km od stadionu. Nie wiadomo, jak duży był wybuch i co było jego przyczyną. Wiadomo natomiast, że sytuacja wygląda poważnie, a Marc Bartra, hiszpański obrońca gospodarzy, pojechał do szpitala.



Oficjalne konto twitterowe BVB potwierdza te informacje, choć całą sprawę nazywa "incydentem". Nie używa tym samym słowa "eksplozja".



Tymczasem hiszpańska "Marca" podaje, że wybuch nastąpił obok autobusu i został poraniony przez rozbitą szybę.



Piłkarzem BVB jest Łukasz Piszczek i znajdował się w autokarze.

Spiker na stadionie BVB poinformował kibiców o zdarzeniu i zaapelował o spokój.



"Wybuch bomby przy autobusie. Gracze są bezpieczni. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa na stadionie, ani w okolicach stadionu. Więcej informacji wkrótce" - tak brzmi ostatni komunikat Borussii Dortmund.