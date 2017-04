Mecz Borussia - Monaco odwołany. Eksplozja przy autobusie BVB

"Bild" jako pierwszy podał, że w drodze na mecz Ligi Mistrzów, przy autobusie Borussii Dortmund doszło do eksplozji. Oficjalne konto niemieckiego klubu potwierdziło te informacje. Marc Bartra, obrońca gospodarzy, pojechał do szpitala. Mecz został przełożony na środę, godz. 18.45.

Tak wyglądała szyba w autobusie Borussii po wybuchach

"Wybuch bomby przy autobusie. Gracze są bezpieczni. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa na stadionie, ani w okolicach stadionu. Więcej informacji wkrótce" - tak brzmi ostatni komunikat Borussii Dortmund.

Policja potwierdza te informacje. Dodaje, że w pobliżu pojazdu doszło do trzech eksplozji.

Niemieckie media podają, że dwie bomby znajdowały się w krzakach, a jedna w zaparkowanym nieopodal samochodzie.



Do zdarzenia doszło ok. godz. 19.30.



W sieci błyskawicznie pojawiły się informacje, że był to zamach terrorystyczny. Tymczasem niemiecka policja tuż po zdarzeniu apelowała, by powstrzymać się od plotek i spekulacji.



Mecz miał być hitem wtorku, ale ostatecznie został odwołany. Na razie z Niemiec napływają szczątkowe informacje, ale spotkanie zaplanowane na godz. 20.45 zostało przełożone na środę, na godz. 18.45.

Trzy eksplozje, mecz Ligi Mistrzów przełożony. Galeria 1 15 Ranny został hiszpański obrońca BVB Marc Bartra. Policja zapewniała, że kibicom na stadionie i w jego okolicach nic nie grozi, ale mecz został przełożony na środę (godz. 18.45). Autor zdjęcia: Źródło: AFP 15

Dziennikarze "Bilda" pierwsi podali, że przy autobusie, którym piłkarze Borussii Dortmund jechali na Westfalenstadion, doszło do eksplozji. Było to 10 km od stadionu. Nie wiadomo, jak duże były wybuchy i co było ich przyczyną. Wiadomo natomiast, że sytuacja wygląda poważnie, a Marc Bartra, hiszpański obrońca gospodarzy, pojechał do szpitala.



Oficjalne konto twitterowe BVB potwierdza te informacje, choć całą sprawę długo nazywało "incydentem". Tymczasem hiszpańska "Marca" podaje, że wybuchy nastąpiły obok autobusu i Bartra został poraniony przez rozbitą szybę. Canal Plus Sport, powołując się na informacje Łukasza Piszczka, podał, że Bartra ma rozciętą rękę.



Informację o urazie Bartry potwierdził jego ojciec Jose. - Nie znamy szczegółów. Coś mu się stało w rękę, wygląda na to, że została rozcięta odłamkami szkła. Czekamy na dalsze informacje - powiedział agencji EFE.

Spiker na stadionie BVB poinformował kibiców o zdarzeniu i zaapelował o spokój. O godz. 20.30 podał informację, że mecz zostaje przełożony na środę, godz. 18.45. Kibice udali się do domów.

Długo w okolicach, gdzie doszło do zdarzenia, przebywali piłkarze BVB. Czekali na autobus zastępczy. Gdy potwierdziło się, że mecz się nie odbędzie, zostali rozwiezieni do domów.