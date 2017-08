Mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium o Superpuchar Niemiec NA ŻYWO

Borussia Dortmund Łukasza Piszczka podejmuje Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim. Stawka jest wysoka - Superpuchar Niemiec. Relacja na żywo w Interii.

Zdjęcie Robert Lewandowski (z tyłu) i Łukasz Piszczek /AFP

Borussia Dortmund - Bayern Monachium 1-0. Trwa I połowa

Trudno wyobrazić sobie mocniejszy początek rozgrywek w Niemczech. Dwie najlepsze i najpopularniejsze drużyny ostatnich lat zmierzą się w walce o Superpuchar!



Borussia to zdobywca Pucharu Niemiec, a w finale pokonała... Bayern. Z kolei Bawarczycy to mistrzowie kraju, których do triumfu w lidze po raz kolejny poprowadził Robert Lewandowski, były gracz... Borussii.



Oba zespoły są już na murawie, trybuny oczywiście wypełnione do ostatniego miejsca.



W 3. minucie pierwszy strzał w meczu oddał Sahin. Piłka jednak odbiła się od jednego z zawodników gości i wyszła na rzut rożny.

Od początku bardziej aktywna jest Borussia, ale Bayern próbuje kontratakować.



W 11. minucie pierwszą okazję miał Lewandowski. Wpadł w pole karne, huknął z całej siły, ale nie trafił w bramkę.

Minutę później było już jednak 1-0 dla Borussii. Martinez fatalnie przyjął piłkę, przejął ją Pulisić i w sytuacji sam na sam nie dał szans Ulreichowi.



W 15. minucie Ribery uderzył z linii pola karnego, ale piłka przeleciała metr obok słupka.

Bramka: Pulisić (12.).





Borussia: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Zagadou - Sahin - Castro, Dahoud - Dembelé, Pulisić - Aubameyang;



Bayern: Ulreich - Kimmich, Javi Martinez, Hummels, Rafinha - Rudy, Tolisso - Müller, Vidal, Ribery - Lewandowski.