Mats Hummels przyznał, że władze Bayernu Monachium pytały go o opinię na temat Thomasa Tuchela. Szkoleniowiec jest jednym z głównych kandydatów do objęcia posady trenera Bawarczyków. Hummels pracował z nim w Borussii Dortmund.

Po raz pierwszy jakiś zawodnik mistrza Niemiec potwierdził, że klub interesuje się zatrudnieniem Tuchela. Choć jego nazwisko wymieniane było od początku, nikt oficjalnie o tym nie mówił.

Tuchel miałby zastąpić Carlo Ancelottiego, który został zwolniony pod koniec września, a jego miejsce tymczasowo objął Francuz Willy Sagnol.

- Władze klubu poprosiły mnie o opinię na temat Thomasa Tuchela. Powiedziałem im swoje zdanie, ale na pewno nie zdradzę tego przed kamerami. Nie wiem, czy to jest odpowiedni kandydat na to stanowisko i czy są jeszcze inni. Jesteśmy tak samo ciekawi, jak wszyscy. Czytamy doniesienia prasowe i czekamy, co się stanie - przyznał Hummels w wywiadzie dla telewizji Sky.

Nie jest tajemnicą, że Tuchel i Borussia Dortmund nie rozstali się w zgodzie. Trener nie potrafił porozumieć się z władzami klubu, ale także z piłkarzami. Do konfliktu doszło chociażby na linii Tuchel - Hummels. W ostatnim meczu w finale Pucharu Niemiec w 2016 roku trener ściągnął obrońcę z boiska, a potem zarzucił mu, że nie dał z siebie wszystkiego.

Ancelotti stracił pracę w Monachium, po tym jak Bayern w 2. kolejce Ligi Mistrzów przegrał na wyjeździe z Paris Saint Germain 0-3. Ale już wcześniej przestał dogadywać się z piłkarzami, a władze klubu nie były zadowolone z osiąganych wyników. Jednym z czołowych zawodników mistrza Niemiec jest kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.