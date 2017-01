Marco Russ wrócił do treningów po terapii antynowotworowej

Marco Russ z Eintrachtu Frankfurt wrócił do treningów, po kuracji raka jąder, jakiego wykryto u niego kilka miesięcy temu. Przeszedł operację usunięcia guza oraz dwie chemioterapie.

Zdjęcie Marco Russ /AFP

Mimo tak poważnych problemów, we wrześniu klub ogłosił przedłużenie z nim kontraktu do 2019 roku. Jego pierwsze zajęcia z kolegami trwały 90 minut. Teraz razem z zespołem czeka go zgrupowanie z Abu Zabi.

- Szybko złapał zadyszkę, ale po takiej przerwie to normalne. Nie nakładamy na niego żadnej presji. Powoli odbudujemy jego formę - powiedział trener Eintrachtu Niko Kovac.

- Z nadzieją patrzę na ten rok. Gorszy od poprzedniego chyba nie może być - przyznał Russ.

Po 16 kolejkach Eintracht zajmuje czwarte miejsce w tabeli Bundesligi. Do prowadzącego Bayernu Monachium traci 10 punktów.