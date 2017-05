Marc Bartra wznowił treningi z Borussią Dortmund

Hiszpański piłkarz Borussii Dortmund Marc Bartra, który został poszkodowany w ataku bombowym na autokar niemieckiej drużyny 11 kwietnia, w środę odbył pierwszy trening z kolegami. Zajęcia trwały ok. 80 minut.

Zdjęcie Marc Bartra /AFP

26-letni obrońca miał złamaną rękę i kilka godzin po zdarzeniu przeszedł operację. Był jedynym poszkodowanym piłkarzem. Poza nim obrażeń doznał też jadący na motocyklu policjant, który eskortował klubowy autokar BVB.

Do zdarzenia doszło kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem ćwierćfinałowego meczu dortmundczyków przed własną publicznością z AS Monaco w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Przy drodze nieopodal hotelu, z którego na stadion jechali gospodarze, eksplodowały trzy ładunki wybuchowe. Pojazd został uszkodzony, m.in. miał zbite szyby, a kawałki szkła zraniły rękę Bartry.

- Ból, panika i niepewność. Nikt nie wiedział, co się dzieje ani ile czasu to potrwa. To był najdłuższy i najtrudniejszy kwadrans mojego życia - relacjonował Hiszpan.

Bartra dochodzi już do siebie. W środę trenował wraz z zespołem przed sobotnim meczem 33. kolejki ekstraklasy z Augsburgiem. Tydzień później BVB zmierzy się z Werderem Brema, a 27 maja zagra z Eintrachtem Frankfurt w finale krajowego Pucharu.