Lewandowski znów błyśnie? Bayern gra z Hoffenheim

Robert Lewandowski i jego Bayern Monachium mierzą się na wyjeździe z TSG 1899 Hoffenheim, czwartą siłą zeszłego sezonu, w 3. kolejce rozgrywek Bundesligi. „Lewy” z impetem wszedł w ten sezon i po dwóch meczach, z trzema bramkami na koncie, jest liderem klasyfikacji najlepszych strzelców.

Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

"Lewy" ma prawdziwy patent na bramkarza przeciwników Olivera Baumanna. Gwiazdor Bayernu już 12-krotnie strzelał gole niemieckiemu golkiperowi w rozgrywkach Bundesligi. Czy Polak znów będzie jego koszmarem?

W 5. min "Lewy" ucierpiał w starciu z rywalem, poczuł ból w żebrach, ale po krótkiej przerwie był gotowy do kontynuowania gry.



Dwie minuty później Polak był o włos, by sfinalizować podanie Thomasa Muellera. Do pełni szczęścia zabrakło czystego uderzenia, dlatego piłka tylko otarła się o poprzeczkę i opuściła plac gry.

W 17. minucie Kingsley Coman, który grał od pierwszej minuty na wielkim gazie, pognał lewą stroną boiska. Napędzony wpadł w pole karne, ale pomylił się w kluczowym momencie, gdy posłał niedokładne podanie.