Legenda Eintrachtu Frankfurt uderzyła w Roberta Lewandowskiego

Wywiad Roberta Lewandowskiego w niemieckim magazynie „Spiegel” wciąż odbija się dużym echem. Tym razem Polaka mocno skrytykował legendarny piłkarz Eintrachtu Frankfurt – Karl-Heinz Koerbel, który nie ukrywał, że bardzo rozczarowały go słowa „Lewego”.

Oprócz krytykowania polityki transferowej Bayernu, Lewandowski powiedział także w wyżej wymienionym wywiadzie, że lojalność w dzisiejszych czasach nie jest częścią świata piłki. Liczą się jedynie pieniądze i sukces. Te słowa nie spodobały się Karlowi-Heinzowi Koerbelowi, który zresztą jako jeden z nielicznych, może pochwalić się liczbą aż 602 spotkań rozegranych w Eintrachcie.

- Lewandowski zawsze był dla mnie wzorem, dlatego ta wypowiedź bardzo mnie zaskoczyła. Co myśli sobie teraz taki Joshua Kimmich? To rozsądny chłopak, może być nowym Lahmem, jeśli chodzi o przywiązanie do klubu. I nagle wychodzi Lewandowski i gada takie głupoty - stwierdził Koerbel.

62-latek odniósł się także do spekulacji na temat transferu "Lewego" do Realu Madryt: - Prawdopodobnie 100 tysięcy fanów Bayernu ma koszulkę Lewandowskiego. Teraz wszyscy są rozczarowani. Nie możemy nie doceniać kibiców. Da się wyczuć, który piłkarz naprawdę kocha klub, a który myśli tylko o sobie - skwitował Koerbel.

Bayern Monachium nie ma najlepszego początku sezonu. Drużyna zalicza wpadki w Bundeslidze i ostatnio wysoko przegrała w Lidze Mistrzów z Paris Saint-Germain (0-3). Efektem było zwolnienie trenera Carlo Ancelottiego, który miał nie dogadywać się z częścią szatni. Następca Włocha na razie nie jest znany. Drużynę tymczasowo prowadzi Willy Sagnol.



