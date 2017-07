Lahm piłkarzem sezonu, Lewandowski czwarty w plebiscycie "Kickera"

Były kapitan Bayernu Monachium Philipp Lahm, który wiosną zakończył karierę, został wybrany najlepszym piłkarzem minionego sezonu w plebiscycie zorganizowanym przez magazyn "Kicker". Jego klubowy kolega Robert Lewandowski zajął czwarte miejsce.

Robert Lewandowski

W plebiscycie udział wzięło 885 dziennikarzy sportowych. Pod uwagę brani są tylko piłkarze i trenerzy niemieckich klubów oraz Niemcy występujący w innych ligach.

To pierwsze - i ostatnie - takie wyróżnienie mistrza świata z 2014 roku. 33-letni Lahm otrzymał 242 głosy, a drugie miejsce zajął Toni Kroos z Realu Madryt - 192. Dalej sklasyfikowani są król strzelców niemieckiej ekstraklasy Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang - 120 i Lewandowski - 55.

"To ogromny zaszczyt, bardzo się ucieszyłem z tej nagrody. Myślę, że niemieccy dziennikarze przy tym wyborze wzięli pod uwagę całą moją karierę" - powiedział ośmiokrotny mistrz kraju.

Lahm zdobył także sześć razy Puchar Niemiec, a w 2013 roku triumfował w Lidze Mistrzów.

Za najlepszego trenera minionego sezonu uznano Juliana Nagelsmanna. Szkoleniowiec, który w niedzielę skończył dopiero 30 lat, poprowadził drużynę Hoffenheim do czwartego miejsca w niemieckiej ekstraklasie, a co za tym idzie - do eliminacji Champions League po raz pierwszy w historii klubu.

Na Nagelsmanna oddano 273 głosy, a tuż za nim uplasował się trener Freiburga Christian Streich - 261. Piłkarzem tego drugiego zespołu w nadchodzącym sezonie będzie wypożyczony z Leicester City Bartosz Kapustka.

"Taka nagroda pokazuje, że nie idzie mi tak najgorzej" - skomentował najmłodszy trener Bundesligi.

Kolejny sezon startuje 18 sierpnia, kiedy Bayern zmierzy się na wyjeździe z Bayerem Leverkusen. Hoffenheim zagra dzień później przed własną publicznością z Werderem Brema.