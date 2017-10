Kto trenerem Bayernu? Guardiola w Monachium

Pep Guardiola nie jest już trenerem Bayernu Monachium, ale prezes klubu Uli Hoeness wciąż liczy się z jego zdaniem. Panowie spotkali się w Monachium i rozmawiali o nowym trenerze Bawarczyków.

Zdjęcie Pep Guardiola (z lewej) i Uli Hoeness /AFP

Nazwisko nowego trenera piłkarzy Bayernu zostanie ogłoszone w ciągu kilku dni - zapowiedział Hoeness. W wywiadzie dla "Abendzeitung" poinformował, że rozmawiał o następcy Włocha Carlo Ancelottiego z Guardiolą.

Guardiola obecnie prowadzi Manchester City, ale w latach 2013-16 był trenerem Bayernu. Zdobył z tym klubem trzykrotnie mistrzostwo Niemiec i dwa razy krajowy Puchar. Z Hoenessem spotkał się na tegorocznym festiwalu Oktoberfest.

- To było spotkanie towarzyskie, ale oczywiście rozmawialiśmy też o piłce nożnej. Powiedziałem mu, kogo zaprezentujemy w najbliższych dniach, a on się zgodził z tym wyborem - powiedział szef bawarskiego klubu.

Hoeness nie krył zadowolenia, że mógł odnowić przyjaźń z Katalończykiem.

- To było bardzo miłe spotkanie. Przyjechał do Monachium na trzy dni. Obiecał, że co roku będzie odwiedzał Oktoberfest - powiedział działacz.

Ancelotti stracił pracę w czwartek, dzień po porażce Bayernu z Paris Saint-Germain 0-3 w Lidze Mistrzów. W niedzielnym meczu Bundesligi z Herthą Berlin (2-2) zespół poprowadził Francuz Willy Sagnol.

Media typują, że nowym trenerem Bawarczyków zostanie Thomas Tuchel, były szkoleniowiec Borussii Dortmund.