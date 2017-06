Kingsley Coman aresztowany za przemoc domową

Skrzydłowy Bayernu Monachium Kingsley Coman został aresztowany za przemoc domową. Francuska policja wypuściła go po przesłuchaniu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano. Powodem były dwie kłótnie z jego byłą partnerką.



Do pierwszej doszło w sobotę, a do drugiej w poniedziałek. Dziewczyna złożyła skargę i policja aresztowała piłkarza, a następnie przesłuchała go na komisariacie w Chessy.

Po złożeniu wyjaśnień, Coman został zwolniony. Sprawą ma zająć się sąd na początku września.

Jak informuje europe1.fr, podłożem kłótni był duży kontrakt reklamowy piłkarza.

Kingsley Coman ma 21 lat. Od dwóch sezonów występuje w Bayernie Monachium. Do tej pory grał na zasadzie wypożyczenia z Juventusu, ale przed kilkoma miesiącami bawarski klub zdecydował się go wykupić mimo że ostatni sezon nie był udany w wykonaniu młodego piłkarza.

