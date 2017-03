Karl-Heinz Rummenigge: Wyżej od Bayernu jest tylko Real Madryt

Szef Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge ocenił, że jedynie Real Madryt stoi wyżej od Bawarczyków w hierarchii europejskich klubów, a kamieniem milowym w rozwoju klubu było odrzucenie oferty Chelsea Londyn, której właściciel chciał pozyskać Francka Ribery'ego.

Zdjęcie Gwiazdy Bayernu Monachium - Robert Lewandowski i Franck Ribery /AFP

"Myślę, że w rankingu futbolowych marek tylko Real Madryt jest wyżej od nas. Za nim, na tym samym poziomie, są trzy kluby: Barcelona, Manchester United i Bayern" - powiedział Rummenigge dla "Bilda".

Szef Bawarskiego giganta jest dumny z rozwoju klubu, jaki dokonał się w ostatnich siedmiu latach. "Sportowo jesteśmy teraz tak silni, jak nigdy dotąd. Jesteśmy coraz silniejsi także pod względem ekonomicznym" - dodał.

Były słynny piłkarz przypomniał, że Bayern zajmuje drugą pozycję w klubowym rankingu UEFA za Realem, a przed Barceloną. "Już samo to pokazuje aktualną pozycję Bayernu w światowej piłce" - podkreślił.

Rummenigge dowodził, że oznaką potęgi Bayernu jest także fakt, że potrafi zatrzymać największe swoje gwiazdy i to pomimo astronomicznych ofert najbogatszych klubów. Ostatnim przykładem jest przedłużenie kontraktu z Robertem Lewandowskim.



Jako przełomowy moment w drodze do potęgi Rummenigge wskazał odrzucenie przez Bayern szokującej wówczas oferty Chelsea Londyn, której właściciel chciał pozyskać Francka Ribery'ego za 65 mln euro. "To był kamień milowy w rozwoju Bayernu" - ocenił i przypomniał, że klub nie skusił się także na ofertę Manchesteru United, który według nieoficjalnych informacji podawanych przez zachodnią prasę, miał oferować ok. 100 mln euro latem 2015 roku.