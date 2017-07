Karl-Heinz Rummenigge: Manuel Neuer nowym kapitanem Bayernu

Prezes Bayernu Monachium Karl-Heinz Rummenigge zapowiedział, że nowym kapitanem drużyny będzie Manuel Neuer.

Zdjęcie Manuel Neuer, bramkarz i kapitan Bayernu Monachium /AFP

Nowego kapitana trzeba było wybrać po tym, jak karierę zakończył Philipp Lahm. Pochodzący z Monachium Lahm był piłkarzem Bayernu od 2001 roku, a w pierwszej drużynie grał od 2005 roku. Zdobył z nią osiem tytułów mistrza Niemiec.

Reklama

Mocnym kandydatem do przejęcia kapitańskiej opaski był Thomas Mueller. Pomocnik Bayernu jest nawet kapitanem w pierwszej fazie przedsezonowych przygotowań zespołu w Azji, ale to dlatego, że Neuer wciąż leczy kontuzję. We wtorek Rummenigge zapowiedział, że to Neuer jest najlepszym kandydatem na kapitana.

"Numer jeden to numer jeden - Manuel Neuer. Przejmie opaskę po Philippie Lahmie. Znakomicie spisał się także w zespole narodowym. Nie tylko na boisku, ale także poza nim" - podkreślił Rummenigge.

Neuer rozegrał w barwach Bayernu 294 mecze od 2011 roku, kiedy to przeszedł do bawarskiego giganta z Schalke. Zdobył z Bayernem pięć tytułów mistrza Niemiec, wygrał z nim Ligę Mistrzów, a w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata z reprezentacją naszych zachodnich sąsiadów. Od lat uznawany jest za najlepszego bramkarza świata.

Neuer pechowo zakończył miniony sezon. W meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów złamał kość lewej stopy. Musiał przejść operację, a po niej rehabilitację. Teraz wraca do formy ćwicząc indywidualnie w Monachium. Rummenigge zapowiedział, że bramkarz będzie gotów do gry przed rozpoczęciem nowego sezonu Bundesligi.



Pierwszy mecz niemieckiej ekstraklasy Bayern rozegra 18 sierpnia z Bayerem Leverkusen.

Bundesliga - zobacz terminarz

MZ