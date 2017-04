Robert Lewandowski rozegrał kolejny znakomity mecz w barwach Bayernu Monachium. W sobotnim hicie Bundesligi z Borussią Dortmund Polak strzelił dwa gole, a monachijczycy wygrali 4-1. W ostatnich dniach brytyjskie media informowały o zainteresowaniu kapitanem "Biało-czerwonych" ze strony Manchesteru United.

Zdjęcie Robert Lewandowski /PAP/EPA





Reklama

W czwartek pojawiła się informacja, że Lewandowski miałby zastąpić na Old Trafford Zlatana Ibrahimovicia, któremu z końcem czerwca tego roku wygasa kontrakt z MU. Według Fox Sports. "Ibra" odejdzie z Old Trafford i przeniesie się do Los Angeles Galaxy. Szwed ponoć już ustalił warunki indywidualnej umowy i byłby najlepiej zarabiającym piłkarzem w historii amerykańskiej Major League Soccer. Obecnie najwięcej zgarnia Brazylijczyk Kaka, który za sezon gry w Orlando City dostaje 7,17 miliona dolarów.



Następcą Ibrahimovicia w Manchesterze United miałby być właśnie Lewandowski. Polski napastnik jest numerem jeden na krótkiej liście "Czerwonych Diabłów". Kapitan reprezentacji Polski w tym sezonie zachwyca skutecznością w Bundeslidze, Lidze Mistrzów i w kadrze.

"Robert to wspaniały piłkarz. To jeden z najlepszych napastników świata" - powiedział Karel Poborsky, były gracz "Czerwonych Diabłów". Czech bronił barw Manchesteru United w latach 1996 - 1997.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Karel Poborsky: Lewandowski to wspaniały piłkarz. Wideo