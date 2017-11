Kapustka w wyjściowym składzie. Freiburg gra z Schalke

Bartosz Kapustka doczekał się wielkiego dnia. Polak debiutuje w wyjściowym składzie Freiburga w Bundeslidze. Wcześniej zagrał tylko raz w bieżącym sezonie ligi niemieckiej. Dziś SC Freiburg podejmuje Schalke. Sprawdzaj wynik w Interii!

W lipcu Kapustka został wypożyczony do Freiburga z angielskiego Leicester City, ale w pierwszej części sezonu nie dostawał prawie w ogóle okazji do gry. W Bundeslidze 20-letni Polak rozegrał do tej pory 21 minut, a w Pucharze Niemiec przebywał na murawie przez osiem minut.



W niedawnej rozmowie z Interią trener polskiej młodzieżówki Czesław Michniewicz chwalił jednak Kapustkę, mimo że ten grał ostatnio bardzo mało, twierdząc, że piłkarz bardzo się rozwinął. - Bartek zrobił olbrzymi postęp, jeśli chodzi o przygotowanie motoryczne - mówił Michniewicz.



Dziś w końcu trener Freiburga Christian Streich postawił na młodego Polaka. Na ławce rezerwowych Freiburga usiadł nasz bramkarz Rafał Gikiewicz.



