Jupp Heynckes oficjalnie zaprezentowany przez Bayern Monachium

Jak trwoga to do... Juppa Heynckesa. Z takiego założenia wychodzą włodarze Bayernu Monachium. 72-latek został w poniedziałek oficjalnie zaprezentowany jako trener Bawarczyków. Heynckes poprowadzi Bayern po raz czwarty w karierze.

W tym sezonie Bayern spisuje się poniżej oczekiwań. Słabe wyniki sprawiły również, że atmosfera w szatni też nie jest najlepsza. Z tego powodu Bawarczycy zwolnili niedawno Carla Ancelottiego. Od tego momentu Bawarczycy rozpoczęli poszukiwania nowego szkoleniowca. Włodarze mistrza Niemiec postanowili przekazać stery w ręce doświadczonego Juppa Heynckesa. 72-letni szkoleniowiec poprowadzi Bayern do końca sezonu.



W poniedziałek Heynckes został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Bayernu. "Mimo trudnego okresu w jakim znalazł się zespół, jestem przekonany, że drużyna szybko pokaże inne oblicze. Zespół ma potencjał i jakość, którą musimy znów pokazać, a na boisku tworzyć drużynę" - stwierdził Heynckes. "Wiele zawdzięczam Bayernowi. Ten klub pomógł mi w mojej trenerskiej karierze i to był jeden z powodów, że postanowiłem przyjąć propozycję" - zaznaczył. "Jestem w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Mam tętno spoczynkowe jak 60-latek" - dodał Heynckes.



"Jupp jest kimś, kto doskonale zna Bayern. Wierzę w jego bogate doświadczenie. On jest właściwym człowiekiem do tej pracy" - podkreślił prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge.



Heynckes jest niezwykle doświadczonym trenerem. Po zakończeniu kariery piłkarskiej (był napastnikiem Borussii Moenchengladbach i Hannoveru 96 oraz reprezentacji Niemiec), pracę szkoleniowca rozpoczął w 1979 roku. Bayern prowadził trzykrotnie w latach 1987-91, 2008/09 oraz 2011-13. Wywalczył z nim trzy tytułu mistrza kraju, trzy Superpuchary Niemiec oraz wygrał Ligę Mistrzów i Puchar Niemiec. Był także szkoleniowcem m.in. Realu Madryt, z którym w 1998 roku wygrał Ligę Mistrzów.

