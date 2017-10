Trener Bayernu Monachium Jupp Heynckes przyznał, że w drużynie wolałby mieć więcej alternatyw na miejsce Roberta Lewandowskiego. W drużynie z gry wypadł kontuzjowany Thomas Mueller i Bawarczycy na tej pozycji chcą poszukać wzmocnień. Szkoleniowiec Bayernu zapewnił także, że jeśli będzie wzmożona potrzeba, cały zespół zrobi wszystko, aby "Lewy" zdobył koronę króla strzelców.

Zdjęcie Robert Lewandowski /Sebastian Widmann /Getty Images

- Thomas Mueller jest alternatywą dla Roberta Lewandowskiego, jeśli ten potrzebowałby odpoczynku. Nie byłoby jednak źle, gdybyśmy mieli jeszcze inne opcje. Na razie takich nie ma - powiedział szkoleniowiec Bawarczyków.

W niemieckich mediach już pisze się o tym, że Bayern zaczął rozglądać się za zmiennikiem dla "Lewego". Thomas Mueller zmaga się bowiem z urazem, który według przewidywań może go wykluczyć z gry przez nawet trzy tygodnie.

Jupp Heynckes odniósł się także do możliwości zdobycia przez Polaka korony króla strzelców w tym sezonie. W ubiegłym, Lewandowski walczył o nią do samego końca z Pierre Emerickiem-Aubameyangiem. Z Gabończykiem przegrał różnicą jednego gola, po czym stwierdził, że zespół nie robił wszystkiego, aby pomóc mu zdobyć to trofeum.

- Jeśli będzie szansa na to, żeby "Lewy" został królem strzelców, mogę was zapewnić już dzisiaj, że cała drużyna zagra dla niego - zapowiedział Heynckes.

Bayern Monachium w tę środę zmierzy się w 1/16 Pucharu Niemiec z RB Lipsk. Początek meczu o godz. 20.45.