Jerome Boateng nie jest zadowolony ze swojej pozycji w Bayernie

As Bayernu Monachium Jerome Boateng nie jest zadowolony z obecnej swojej pozycji w drużynie i niemieckie media zastanawiają się, czy nie zdecyduje się odejść.

Jeszcze do niedawna trudno było sobie wyobrazić Bayern bez Boatenga na środku obrony. Obecnego sezonu nie zaliczy jednak do udanych i to nie tylko przez kontuzje, które długo go prześladowały.

Już w listopadzie skrytykował go szef klubu Karl-Heinz Rummenigge. To właśnie Boatengowi dostało się najbardziej po sensacyjnej porażce w meczu Ligi Mistrzów z FK Rostów (2-3).



"Byłoby lepiej, gdyby Boateng zszedł z powrotem na ziemię" - powiedział wówczas Rummenigge.

Mistrz świata długo powracał do zdrowia, ale teraz jest dopiero trzecim wyborem Carla Ancelottiego. Wyżej stoją akcje Marsa Hummelsa i Javiego Martineza. Boateng nie może się z tym pogodzić i dlatego zamierza rozmówić się z szefami klubu w sprawie swojej przyszłości.



Przed kilkoma miesiącami przedłużył kontrakt do 2021 roku, ale mimo że jest wyceniany na ok. 40 mln euro (źródło: transfermarkt), nie powinien mieć problemów ze zmianą klubu. "Kicker" twierdzi, że rosłego obrońcę z chęcią pozyskałyby wielkie kluby z Anglii i Hiszpanii.

