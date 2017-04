Huub Stevens: Kasper Dolberg gra jak Robert Lewandowski

- Roberta Lewandowskiego czasem zastępuje Thomas Mueller, ale to zupełnie inny typ napastnika. Oni potrzebują kogoś, kto gra podobnie. Taką osobą jest Kasper Dolberg - twierdzi na łamach "Sportbilda" Huub Stevens, były trener m.in. Schalke 04 Gelsenkirchen.

Zdjęcie Kasper Dolberg (z prawej) /AFP

W ostatnich tygodniach okazało się, jak wiele Bayern Monachium traci bez Roberta Lewandowskiego. Napastnik reprezentacji Polski jest kluczowym ogniwem mistrzów Niemiec i jego nieobecność bardzo osłabia zespół.

Nic dziwnego, że kibice Bayernu domagają się wzmocnienia linii napadu. Lewandowski potrzebuje alternatywy, a tej na ławce monachijczyków nie ma. W składzie jest tylko jeden zawodnik, który może grać na pozycji napastnika, choć typowym egzekutorem nie jest - to Thomas Mueller.



W Niemczech rozgorzała dyskusja, kogo monachijczycy mogliby pozyskać. Dużo mówi się m.in. o Alexisie Sanchezie, ale i on nie jest zawodnikiem podobnym do Lewandowskiego. Wątpliwości nie ma natomiast Huub Stevens, który widzi piłkarza, który jest w stanie zastąpić Lewandowskiego.



- Bayern powinien kupić kogoś, kto potrafi strzelać gole, ale nie zmieni całkowicie sposobu gry drużyny. Bayern potrzebuje takiego faceta, jak Lewandowski - mówi Stevens w "Sportbildzie".



- Kaspera Dolberga można porównać z Lewandowskim. Jest dobrze wyszkolony technicznie, w dodatku jest szybki. Wciąż może się rozwijać w kolejnych latach - komplementuje Duńczyka Huub Stevens.



- Teraz Lewandowskiego czasem zastępuje Thomas Mueller, ale to zupełnie inny typ napastnika. Oni potrzebują kogoś, kto gra podobnie. Taką osobą jest Dolberg - dodaje Stevens.



Dolberg ma 19 lat i w tym sezonie strzelił 19 goli dla Ajaksu Amsterdam. W listopadzie debiutował w reprezentacji Danii. Nasi kibice mogą go pamiętać z meczu z Polską w el. MŚ, a także z Legią Warszawa w Lidze Europejskiej.



Na pewno jest też tańszą opcją niż Alexis Sanchez. W tej chwili branżowy portal transfermarkt.de wycenia go na 8 mln euro. Prawdopodobnie jednak trzeba byłoby zapłacić za niego więcej, choć z czasem wartość Duńczyka powinna rosnąć, a Bayern poza wartościowym wzmocnieniem, mógłby też na nim zarobić.





ŁS