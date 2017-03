Hertha Berlin - TSG Hoffenheim 1-3. Sandro Wagnera złamał palec i grał dalej

Hertha Berlin uległa dziś TSG Hoffenheim 1-3 w meczu 26. kolejki Bundesligi. Po spotkaniu najwięcej mówiło się jednak o Sandro Wagnerze, który złamał palec, ale wrócił do gry po tym, jak nastawił mu go lekarz.

Zdjęcie Sandro Wagner (przy piłce) /DANIEL ROLAND /AFP

Do drastycznie wyglądającej kontuzji doszło już w 14. minucie meczu w Berlinie. Wagner zderzył się z rywalem, wskutek czego jego palec nienaturalnie się wykrzywił. Kiedy napastnik spojrzał jak wygląda jego dłoń, na jego twarzy pojawiło się przerażenie.



Na szczęście do akcji natychmiast wkroczyli lekarz. Nastawił zawodnikowi palec, a ten już po chwili mógł wrócić do gry. Co więcej, piłkarz grał do końca meczu, a jego drużyna zwyciężyła 3-1.

Dwie bramki, w tym jedną z rzutu karnego zdobył Andrej Kramarić. Trzecią dołożył Niklas Sule. Gola dla Herthy strzelił zaś Peter Pekarik. Na ostatnie minuty na placu gry zameldował się były reprezentant Polski Eugen Polanski.

Hoffenheim zajmuje zaskakująco wysokie trzecie miejsce w ligowej tabeli. Zespół ze stolicy Niemiec jest z kolei szósty.

Poniżej można zobaczyć nagranie z drastycznym złamaniem: