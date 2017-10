Hertha Berlin - Bayern Monachium 2-2. Gol Roberta Lewandowskiego

Jeśli ktoś liczył, że zwolnienie trenera Carla Ancelottiego odmieni Bayern Monachium, to srogo się rozczarował. Mistrzowie Niemiec roztrwonili dwubramkowe prowadzenie i tylko zremisowali w Berlinie z Herthą 2-2 w meczu 7. kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski strzelił 8. gola w sezonie niemieckiej ekstraklasy, a meczu z powodu kontuzji nie dokończyli Franck Ribery i Jerome Boateng.

Zdjęcie Robert Lewandowski strzela gola dla Bayernu /PAP/EPA

Bayern prowadził Willy Sagnol. Trener Carlo Ancelottiego stracił pracę w czwartek po wyjazdowej przegranej 0-3 z Paris Saint-Germain w 2. kolejce Ligi Mistrzów.



Mistrzowie Niemiec przejęli inicjatywę i szybko objęli prowadzenie po akcji... stoperów. Wrzucał piłkę Jerome Boateng, a "główkował" Mats Hummels. Bawarczycy grali szybciej niż poprzednich meczach, wysokim pressingiem atakowali rywali, ale mimo że mieli przewagę, to spotkanie nie było jednostronnym widowiskiem. Hertha również miała okazje bramkowe, ale zabrakło jej nieco szczęścia.



Krótko po przerwie Lewandowski podwyższył na 2-0, ale Hertha nie skapitulowała i w ciągu pięciu minut odpowiedziała dwoma golami! Najpierw trafił były legionista Ondrej Duda, a po chwili wyrównał Salomon Kalou.



Na tym nie koniec złych wiadomości dla fanów Bayernu, bo już po chwili na piłce potknął się Franck Ribery i doznał poważnie wyglądającej kontuzji. Prosto z murawy trafił do szpitala. W 79. minucie boisko opuścił Boateng i wiele wskazuje na to, że i on odniósł kontuzję.

Przebieg meczu:

2. minuta - niecelny strzał głową Ribery'ego

4. minuta - Hummels "główkował" obok słupka

7. minuta - kontra Bayernu, "Lewy" idealnie do Muellera, ale ten nie zdecydował się na strzał i zmarnował świetną okazję

10. minuta - Gol dla Bayernu! Dośrodkowanie Boaternga i "główka" Hummelsa! Niezwykle precyzyjny strzał tuż przy słupku!

13. minuta - akcja Robbena, strzał ponad bramką

16. minuta - znakomita okazja Herthy, ale Darida koszmarnie spudłował

16. minuta - Karny dla Herthy! Faulował Javi Martinez. Arbiter biegnie, aby sprawdzić sytuację na wideo. Długo to trwa. Sędzia zmienia decyzję! Nie ma karnego

23. minuta - pudłuje Duda



27. minuta - rzut rożny dla Bayernu, Boateng spudłował

31. minuta - rzut rożny Bawarczyków, Javi Martinez "główkował" tuż nad poprzeczką

33. minuta - Ulreich obronił strzał Daridy

34. minuta - "Lewy" przed szansą! Piłka leciała do pustej bramki, ale tuż sprzed linii bramkowej wybił ją Stark

40. minuta - kontra gospodarzy, strzela Kalou, lecz ponad bramką

44. minuta - Lewandowski strzela minimalnie obok słupka. Polak kapitalnie wypracował sobie pozycję strzelecką, ale zabrakło 30 cm

45. minuta - kolejny strzał "Lewego" - tylko rzut rożny

46. minuta - niecelny strzał Hummelsa

Zdjęcie Sędzia Harm Osmers analizuje sytuację na wideo / PAP/EPA

49. minuta - Gol dla Bayernu! Robert Lewandowski! "Lewy" dostał prostopadłe podanie od Tolisso, z łatwością ograł Starka, dobrze się zastawił i pokonał bramkarza



51. minuta - Gol dla Herthy! Ondrej Duda wykorzystał podanie Haraguchiego, który ośmieszył rywali szarżując w polu karnym mistrzów Niemiec

54. minuta - Ribery strzelił nad poprzeczką

56. minuta - Gol dla Herthy! Gospodarze mieli rzut wolny, gościom nie udało się wybić piłki i Salomon Kalou trafił do siatki w sytuacji sam na sam

59. minuta - Thiago za Robbena

60. minuta - Ribery wywrócił się na piłce i nabawił kontuzji. Wygląda to bardzo poważnie

62. minuta - Coman za Ribery'ego, który nie jest w stanie chodzić

67. minuta - "Lewy" trafiony ręką w twarz, ale podniósł się z murawy

71. minuta - piłkarzom Bayernu puszczają nerwy- żółta kartka dla Kimmicha

75. minuta - Lazaro za Dudę

78. minuta - mocny strzał Lewandowskiego zza pola karnego, ale obok bramki

79. minuta - Suele za Boatenga. Dość dziwna ta zmiana... Czyżby kontuzja Boatenga?

80. minuta - Lustenberger za Daridę

84. minuta - piłkarze Bayernu nie potrafią wypracować pozycji strzeleckiej

86. minuta - Esswein za Haraguchiego

Hertha Berlin - Bayern Monachium 2-2 (0-1)



Bramki: 0-1 Mats Hummels (10.), 0-2 Robert Lewandowski (49.), 1-2 Ondrej Duda (51.), 2-2 Salomon Kalou (57.)



Mirosz