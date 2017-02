Hamurger SV - 1. FC Koeln 2-0 w Pucharze Niemiec

Paweł Olkowski zagrał 90 minut w starciu z Hamburgerem SV, ale jego 1. FC Koeln przegrało 0-2 i odpadło z 1/8 finału Pucharu Niemiec. Polak przy drugiej bramce zaliczył stratę, która okazała się bolesna w skutkach. Rywalem hamburczyków w ćwierćfinale będzie Borussia Dortmund lub Hertha Berlin.

Zdjęcie Paweł Olkowski /AFP

Puchar Niemiec - sprawdź!

Reklama

Paweł Olkowski znów znalazł się w wyjściowym składzie 1. FC Koeln na kolejne spotkanie. Tym razem rywalem jego zespołu w 1/8 finału Pucharu Niemiec był Hamburger SV.



Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Olkowski wskoczył do pierwszego składu Koeln i do dziś nie oddaje miejsca. Wielu wieszczyło, że zimą odejdzie z niemieckiego klubu, ale prawy obrońca wziął się do pracy i teraz jest pewnym punktem zespołu z Kolonii.



We wtorek jego drużyna pechowo rozpoczęła, bo już w 5. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Dobrą akcję lewą stroną przeprowadził Filip Kostić, który piętą zgrywał do Gian-Luki Waldschmidta. Ten uderzył, a źle zachował się bramkarz Thomas Kessler, który wybił piłę przed siebie, a dopadł do niej Gideon Jung, który z bliska dał gospodarzom prowadzenie.



W drugiej części goście nie kwapili się do ataków, a znany z polskich boisk Artjom Rudniew był nieskuteczny. Partnerujący mu Simon Zoller również był mało kreatywny, a przy takich napastnikach trudno liczyć na korzystny wynik.