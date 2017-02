Gol Roberta Lewandowskiego najpóźniejszy w Bundeslidze

Robert Lewandowski strzelił gola dla Bayernu w wyjazdowym meczu z Herthą Berlin w końcówce szóstej minuty doliczonego czasu gry. To najpóźniej zdobyta bramka w niemieckiej ekstraklasie od 2004 roku, a więc od czasu, gdy zbiera się szczegółowe dane.

Zdjęcie Robert Lewandowski cieszy się z wyrównującego gola /PAP/EPA Bundesliga Gol Roberta Lewandowskiego w 96. minucie! Hertha - Bayern 1-1

Bundesliga - zobacz wyniki, strzelców, składy, terminarz i tabelę

Reklama

"Lewy" uratował punkt mistrzom Niemiec w wydawało się beznadziejnej sytuacji. Bayern grał słabo, nie stwarzał sytuacji strzeleckich i zanosiło się na zwycięstwo gospodarzy, którzy prowadzili po golu Vedada Ibiszevicia z 21. minuty.

Arbiter doliczył pięć minut, ale po ich upływie nie zakończył spotkania, bo Bayern miał rzut wolny z boku pola karnego. W potwornym zamieszaniu najlepiej ustawił się Robert Lewandowski i z bliska trafił do siatki. Zegar wskazywał dokładnie 95 minut i 59 sekund.

To najpóźniej zdobyta bramka od czasu, gdy w Bundeslidze wprowadzono system dokładnych statystyk, a więc od 2004 roku.

Dla polskiego napastnika Bayernu jest to 25. trafienie w sezonie i 16. w niemieckiej ekstraklasie. W klasyfikacji najlepszych strzelców Bundesligi jest przed nim jedynie as Borussii Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, który ma o jednego gola więcej. Tyle samo co "Lewy" ma na koncie Anthony Modeste z FC Koeln.