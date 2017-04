Eintracht Frankfurt w finale Pucharu Niemiec

Eintracht Frankfurt po rzutach karnych wyeliminował Borussię Moenchengladbach z półfinału Pucharu Niemiec. Po dogrywce było 1-1. Zwycięzca tego pojedynku zmierzy się z Bayernem Monachium (Robert Lewandowski) lub Borussią Dortmund (Łukasz Piszczek).

W pierwszym półfinale Pucharu Niemiec spotkały się drużyny, którym w tym sezonie Bundesligi wiedzie się podobnie. Obie zajmują w lidze zbliżone miejsca i liczą na awans do europejskich pucharów.

Najkrótsza droga do Ligi Europejskiej wiedzie przez Puchar Niemiec. Dlatego też obaj trenerzy nie oszczędzali żadnego z zawodników i zagrali o pełną pulę w najmocniejszych składach.



Lepiej zaczęli goście, którzy w 15. minucie objęli prowadzenie. Z lewej strony akcję zamykał Taleb Tawatha, który ze skraju pola karnego strzelił z całych sił i piłka wpadła do bramki.



Wydawało się, że Eintracht utrzyma zaliczkę do przerwy, ale gospodarze w końcówce pierwszej połowy przycisnęli. Efektem był gol Jonasa Hofmana, który strzałem z bliska wykończył wrzutkę Andre Hahna.

W drugiej części więcej bramek nie padło, a to oznaczało, że do wyłonienia zwycięzcy była potrzebna dogrywka. W niej również piłkarze nie kwapili się do ataków i potrzebne były rzuty karne.

Nie popisywali się bramkarze, a zawodnicy prezentowali świetną skuteczność. Trafiali wszyscy w pierwszych siedmiu kolejkach (14 graczy). W ósmej kolejce pomylił się Andreas Christensen, ale Gustavo Varela także. W dziewiątej serii Djibril Sow także uderzył źle, a nie pomylił się Branimir Hrgota.





W środę odbędzie się drugi półfinał, w którym Bayern Monachium podejmie Borussię Dortmund.