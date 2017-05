Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1-2 w finale Pucharu Niemiec

Piłkarze Borussii Dortmud zdobyli Puchar Niemiec! W wielkim w finale w Berlinie BVB pokonała Eintracht Frankfurt 2-1 (1-1) i po raz czwarty w historii klubu zdobyła to trofeum. Asystę przy pierwszym golu dla Borussii zaliczył Łukasz Piszczek.

Zdjęcie Pierre-Emerick Aubameyang /PAP/EPA

Dla Borussii był to czwarty z rzędu występ w finale Pucharu Niemiec. Wcześniej dwukrotnie uległa Bayernowi Monachium i raz VfL Wolfsburg. Eintracht o to trofeum zagrał po raz pierwszy od 11 lat.



Podopieczni Thomasa Tuchela rozpoczęli spotkanie na Stadionie Olimpijskim w Berlinie z animuszem i na efekty nie trzeba było długo czekać. Łukasz Piszczek zagrał do Ousmane'a Dembele, który w polu karnym poradził sobie z Jesusem Vallejo i mocnym strzałem pod poprzeczkę nie dał szans Lukasowi Hradecky'emu.



Piłkarze z Frankfurtu nie złamali się takim obrotem sprawy. W 29. minucie doprowadzili do remisu. Mijat Gacinović świetnie zagrał do Ante Rebicia. Chorwacki napastnik znalazł się w sytuacji sam na sam i trafił do siatki obok wybiegającego z bramki Romana Buerkiego.



Podopieczni Niko Kovacza poszli za ciosem. W 39. minucie Rebić i Haris Seferović "rozklepali" obronę BVB. Drugi z wymienionych strzelił z 15. metrów i Borussię od straty gola uratował słupek.



Po zmianie stron Piszczek i spółka zabrali się do pracy. Pięć minut po przerwie przed szansą stanął Shinji Kagawa, który źle trafił w piłkę i w porę zdążył jeden z obrońców. W 62. minucie znów zakotłowało się pod bramką Eintracht. Pierre-Emerick Aubameyang strzelał nożycami. Piłkę z linii bramkowej wybił Marco Fabian, a ta odbiła się jeszcze od słupka i nie wpadła do siatki.



Napór Borussii trwał. W 67. minucie Hradecky sfaulował w polu karnym Christiana Pulisica i sędzia wskazał na "wapno". Rzut karny wykorzystał Aubameyang w stylu Panenki.



W końcówce spotkania Aubameyang, który prawdopodobnie odejdzie latem z BVB, mógł strzelić swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Król strzelców Bundesligi trafił jednak w słupek.

Finał Pucharu Niemiec:

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1-2 (1-1)

Bramki: 0-1 Ousmane Dembele (8), 1-1 Ante Rebić (29), 1-2 Pierre-Emerick Aubameyang (67 - rzut karny)

