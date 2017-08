Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie rozgromił na wyjeździe trzecioligowe Chemnitzer FC i awansował do II rundy Pucharu Niemiec. Robert strzelił dwa gole. Mecz by historyczny, gdyż po raz pierwszy zawody z udziałem ekipy z Bundesligi prowadziła kobieta - pani sędzia Bibiana Steinhaus.

Zdjęcie Robert Lewandowski i Javi Martinez. /AFP

Bayern od początku dominował, aktywny był Robert Lewandowski. Po faulu na nim w 19. min kapitan ekipy z Chemnitz Marc Endres dostał żółtą kartkę, a Polak sam wymierzył sprawiedliwość i ładnym uderzenie z rzutu wolnego dał prowadzenie Bawarczykom. Przed pustą bramką obrońca gospodarzy zagrał jeszcze ręką, ale piłka i tak wpadła do siatki.

W 31. min "Lewy", w polu karnym rywali, próbował przyjąć na klatkę, ale w starciu z Tomem Scheffelem upadł i uszkodził sobie lewą nogę! Pani sędzia Bibiana Steinhaus nakazała grać dalej, Polakowi podnieść się, ale "Lewy" zdołał się pozbierać dopiero po udzieleniu mu pomocy medycznej, sklejeniu taśmą bolącego miejsca pod lewym kolanem.



W 44. min Polak znowu podszedł do rzutu wolnego z 22 m. Tym razem jednak został krótko rozegrany, po czym Robert uderzył z 20 m o metr za wysoko.



Chemnitzer w I połowie był stłamszony przez Bayern, na palcach jednej ręki można było policzyć jego wyprawy z piłką za linię środkową.



Goście ruszyli od razu do ataku w II połowie. Już w pierwszej akcji, po 40 sekundach podwyższyć prowadzenie mógł Thomas Mueller, lecz jego "bombę" z 30 m obronił Kevin Kuntz.



W 51. min Chemnitzer wyprawił się pod bramkę Bayernu, z okazji rzutu wolnego, jednak natychmiast nadział się na kontrę, w finale której Franck Ribery podał na prawo do Kingsleya Comana, a ten wpadł w pole karne i wypalił w dalszy róg, podwyższając na 2-0!



Trzy minuty później gospodarze mogli zdobyć kontaktową bramkę, ale rezerwowy Florian Trinks, będąc 10 m od bramki, trafił w leżącego obrońcę Bayernu.



W 60. Bawarczycy podwyższyli na 3-0. Coman przedarł się prawą stroną i z linii końcowej podał przed bramkę, gdzie czyhał "Lewy" i dopełnił formalności, pakując piłkę z metra do pustej siatki!



Trener Carlo Ancelotti po 63 minutach zdjął z murawy Lewandowskiego, oszczędzając swego asa w perspektywie startu Bundesligi. Wszedł za Roberta Arjen Robben.



W 79. min Ribery błysnął pięknym, podkręconym strzałem z rzutu wolnego, po którym piłka wpadła do siatki nad murem. Bayern prowadził 4-0.



W 89. min z rzutu rożnego ładnie zakręcił piłkę Robben, a Mats Hummels głową wpakował ją do siatki, ustalając wynik na 5-0.





I runda Pucharu Niemiec:

Chemnitzer FC - Bayern Monachium 0-5 (0-1)



Bramki:

0-1 Lewandowski (19.),



0-2 Kingsley Coman (51.).

0-3 Lewandowski (60. z podania Comana),

0-4 Franck Ribery (79. z wolnego),

0-5 Mats Hummels (89. głową z podania Robbena).

Borussia Dortmund, z Łukaszem Piszczkiem, gromi na wyjeździe szóstoligowy FC Rielasingen-Alen 4-0



Zdjęcie Bibiana Steinhaus przejdzie do historii jako pierwsza kobieta sędziująca piłkarzom z Bundesligi. / AFP

MB