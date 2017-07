Douglas Costa zostanie wypożyczony do Juventusu?

Skrzydłowy Bayernu Monachium, Douglas Costa jest o krok od wypożyczenia do Juventusu Turyn - donosi "AS". Brazylijczyk doszedł już do porozumienia ws. indywidualnych warunków.

Zdjęcie Douglas Costa podczas ćwierćfinałowego meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt /AFP

"Stara Dama" ma chrapkę na Brazylijczyka od momentu, kiedy ten zadeklarował, iż nie czuje się najlepiej w Monachium. Od powrotu Francka Ribery'ego nie ma zbyt wielu szans na grę i chce poszukać szczęścia w innym klubie.

"AS" twierdzi, że Douglas Costa wkrótce znów może być szczęśliwy. Brazylijczyk doszedł już do porozumienia ws. indywidualnych warunków z Juventusem Turyn i na zasadzie wypożyczenia trafi do Włoch na przynajmniej sezon.

Mistrz Włoch zapłaci za wypożyczenie 10 milionów euro i zagwarantuje sobie prawo pierwokupu reprezentanta "Canarinhos" za dopłatą 30 milionów.

Brazylijczyk ma zarabiać w Turynie sześć milionów euro rocznie. 26-latek w przeszłości grał w Gremio Porto Alegre i Szachtarze Donieck. Na koncie ma 21 meczów w reprezentacji, w której strzelił trzy gole.

W 34 spotkaniach minionego sezonu strzelił siedem goli i zanotował dziewięć asyst.