Dieter Hecking trenerem Borussii Moenchengladbach

Dieter Hecking został trenerem piłkarzy Borussii Moenchengladbach - poinformował w czwartek klub niemieckiej ekstraklasy. Zastąpi na tym stanowisku zwolnionego w środę Andre Schuberta. Sam Hecking stracił w październiku pracę w VfL Wolfsburg.

Zdjęcie Dieter Hecking /AFP

45-letni Schubert był szkoleniowcem Borussii od września 2015 roku. Zaczął od ośmiu zwycięstw i dwóch remisów, dzięki czemu jego zespół przesunął się z ostatniej, 18. lokaty na trzecią. Ostatecznie zajął czwarte miejsce i grał w Lidze Mistrzów. Wcześniej Schubert prowadził m.in. reprezentację Niemiec do lat 15.

Starszy o siedem lat Hecking pracował w Wolfsburgu od początku 2013 roku. Wówczas "Wilki" były na 15. miejscu na półmetku, ale szkoleniowiec zdołał utrzymać klub w Bundeslidze. Później wprowadził go do Ligi Europejskiej, a następnie do Ligi Mistrzów. W 2015 roku zdobył Puchar Niemiec i wywalczył wicemistrzostwo, za co został wybrany trenerem roku w tym kraju. 17 października został zwolniony za słabe wyniki w trwającym sezonie, a zastąpił go dotychczasowy trener drużyny młodzieżowej Valerien Ismael.

Przed przerwą świąteczną, po 16 kolejkach, VfL Wolfsburg i Borussia Moenchengladbach mają po 16 punktów i zajmują, odpowiednio, 13. i 14. pozycję. Liderem jest Bayern Monachium - 39 pkt.