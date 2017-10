Christian Streich: Bartosz Kapustka musi nauczyć się grać w defensywie

Bartosz Kapustka od ponad miesiąca nie pojawia w kadrze meczowej SC Freiburg. Zabraknie go także podczas niedzielnego spotkania jego drużyny z Herthą Berlin, co na konferencji przedmeczowej potwierdził trener Christian Streich.

- Kapustka musi nauczyć się grać w defensywie. Po prostu musi. Widocznie wcześniej tego od niego nie wymagano, a w Leicester City uznano, że albo to umie, albo nie - powiedział Streich o polskim skrzydłowym, uzasadniając brak powołania do kadry meczowej.

Były zawodnik Cracovii do Freiburga trafił latem z Leicester City. Transfer ten miał rozwiązać jego problemy z regularną grą, lecz wygląda na to, że Kapustka trafił z deszczu pod rynnę. Dotychczas w nowej drużynie wystąpił zaledwie dwukrotnie i to w ogonach spotkań. Po raz ostatni zagrał 17 września.

Jeszcze w sierpniu Streich brak występów Kapustki argumentował zakłóconym przebiegiem przedsezonowych przygotowań. Dłuższa współpraca ze skrzydłowym odsłoniła jednak mankamenty 20-letniego zawodnika, które będzie musiał zlikwidować, jeśli myśli o przebiciu się do pierwszego składu zespołu Bundesligi.

Opinia o problemach Kapustki w defensywie może dziwić tych, którzy pamiętają, że swego czasu Adam Nawałka testował zawodnika na pozycji prawego obrońcy. Miało to miejsce w sparingu reprezentacji Polski z Litwą (0-0) w czerwcu ubiegłego roku.

Freiburg w tym sezonie ma na koncie tylko jedno zwycięstwo w ośmiu spotkaniach Bundesligi. Z siedmioma punktami w tabeli zajmuje 16 miejsce w ligowej tabeli. Początek meczu z Hethą w niedzielę o godzinie 15.30.

