Carlo Ancelotti zwolniony z Bayernu Monachium!

Bayern Monachium oficjalnie poinformował o zwolnieniu Carlo Ancelottiego. Głównym powodem takiej decyzji była środowa porażka z Paris Saint-Germain (0-3) w Lidze Mistrzów.

Ancelotti pracę w Bayernie rozpoczął w lipcu 2016 roku. W pierwszym sezonie drużyna zdobyła z Włochem mistrzostwo Niemiec i odpadła w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Cierpliwość włodarzy Bayernu skończyła się po przegranym przez Bayern drugim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain (0-3). Ancelottiemu po meczu zarzucono m.in., że wystawił zbyt ryzykowny skład. Poza tym zespół od początku sezonu nie zachwyca swoją grą. W ostatnim starciu w Bundeslidze zremisował z Wolfsburgiem 2-2, a kilka spotkań wcześniej zaliczyli wpadkę z Hoffenheim (0-2). To najgorszy początek w wykonaniu Bayernu w lidze od 2010 roku.



- Występy naszego zespołu od początku sezonu nie spełniają naszych oczekiwań. Mecz w Paryżu pokazał, że musimy wyciągnąć konsekwencje. Hasan Salihamidżić (dyrektor sportowy klubu - przyp. red.) i ja odbyliśmy dzisiaj z Carlo poważną rozmowę i poinformowaliśmy o naszej decyzji - powiedział szef Bayernu Karl-Heinz Rummenigge, cytowany na oficjalnej stronie klubu.

- Chciałbym podziękować Carlo za współpracę. To mój przyjaciel i nim pozostanie, ale musieliśmy podjąć decyzję, najlepszą dla Bayernu - argumentował włodarz Bawarczyków.

Następcą Ancelottiego w Monachium ma zostać tymczasowo Willy Sagnol. Francuz to były obrońca Bayernu, w barwach którego rozegrał prawie 300 spotkań. To on w niedzielę poprowadzi zespół w lidze w starciu z Herthą Berlin.



Media w Niemczech spekulują, że do zwolnienia Ancelottiego mogły przyczynić się też nieprzychylne głosy piłkarzy, którzy w ostatnim tygodniu otwarcie krytykowali klub. Wśród tych zawodników byli m.in. Franck Ribery, Robert Lewandowski i Thomas Mueller.



Z drużyny zostali także zwolnieni włoscy trenerzy, którzy przyjechali do Niemiec z Ancelottim - Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri oraz Mino Fulco.

Wśród kandydatów na nowego trenera Bayernu wymienia się Thomasa Tuchela, który jeszcze nie tak dawno prowadził Borussię Dortmund oraz szkoleniowca Hoffenheim Juliana Nagelsmanna.



