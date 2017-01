Carlo Ancelotti namawia Marco Verrattiego na transfer do Bayernu

Trener Bayernu Monachium Carlo Ancelotti namawia do transferu Marco Verrattiego - tak twierdzi leparisien.fr, ale jednocześnie dodaje, że Bawarczycy musieliby złamać swoje zasady i przygotować 80 mln euro, aby wydostać piłkarza z PSG.

Zdjęcie Marco Verratti, młoda gwiazda PSG /AFP

Kontrakt piłkarza z PSG wygasnąć ma dopiero latem 2021 roku, ale chociaż agent piłkarza podkreśla, że Verratti świetnie czuje się w Paryżu, to zachodnie media twierdzą, że chce powrócić do Włoch. W kontekście jego transferu najczęściej wymienia się Juventus i Inter.

Teraz do walki o pozyskania utalentowanego zawodnika włączył się Bayern.

Jego trener - Carlo Ancelotti widzi w Verrattim następcę Xabiego Alonso. Baskijski pomocnik pełni bardzo ważną rolę w Bayernie, ale skończy w tym roku 36 lat, a jego umowa wygaśnie po zakończeniu obecnego sezonu.

Młody Włoch sporo zawdzięcza swojemu rodakowi. To właśnie Ancelotti ściągnął go do Paris Saint-Germain latem 2012 roku z Pescary.

Już latem ubiegłego roku niemiecka prasa twierdziła, że Bayern pracuje nad transferem Włocha, a teraz temat powrócił. Francuskie media przypominają jednak, że na drodze Verrattiego do Monachium są spore przeszkody. PSG nie chce pozbywać się młodej gwiazdy i Bayern musiałby przeznaczyć na transfer minimum 80 mln euro. Monachijski klub stać na taki wydatek, ale pozyskiwanie graczy za olbrzymie kwoty jest wbrew jego polityce. Najdroższym piłkarzem pozyskanym przez Bayern jest Javi Martinez, który przeszedł z Athletic Bilbao za 40 mln euro.