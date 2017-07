Carlo Ancelotti: James Rodriguez nie ma gwarancji, że będzie grał

Trener Bayernu Monachium Carlo Ancelotti powiedział, że wypożyczony z Realu Madryt nowy gwiazdor Bawarczyków - James Rodriguez nie dostał gwarancji, że będzie regularnie grał.

Zdjęcie James Rodriguez na ławce rezerwowych Bayernu Monachium /AFP

Kolumbijczyk wciąż ma ważną umowę z Realem (do 2020 roku), ale nie wywalczył miejsca w podstawowym składzie i zdecydował się zmienić klub. Bayern za każdy rok wypożyczenia będzie płacił "Królewskim" po pięć milionów euro, a w 2019 roku będzie mógł go wykupić za 35 mln.

James Rodriguez ma wzmocnić potencjał ofensywny Bayernu, ale trener Ancelotti podkreślił, że piłkarz musi przygotować się na walkę o miejsce w składzie.

"Nie sprowadziliśmy go, żeby zastąpił kogoś innego, tylko żeby wzmocnić zespół i podnieść jego jakość" - wyjaśnił Ancelotti.

"James wie, jeśli nie będzie zasługiwał na to, żeby grać, to usiądzie na ławce rezerwowych. Mamy w zespole wielką konkurencję. Nie ma nikogo, kto miałby zagwarantowane miejsce na boisku. To dla nas bardzo dobre" - podkreślił Ancelotti.

James będzie rywalizował o miejsce w wyjściowej jedenastce z Thomasem Muellerem, ulubieńcem bawarskich fanów. Co sześciokrotny mistrz Niemiec sądzi o rywalizacji z nowym klubowym kolegą?

"James jest zawodnikiem grającym w środku pola. To sprawia, że mamy wielką konkurencję na tej pozycji. Trener może być bardzo zadowolony z tego. James pomoże nam być jeszcze lepszą drużyną. Dzięki niemu mamy więcej możliwości" - dyplomatycznie skomentował Mueller.

MZ